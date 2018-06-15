HABER

Kınık'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kınık'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyderesi Vadisi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgenin kayalık olması nedeniyle yangına havadan müdahale edildi. 2 helikopterin, 2 saatlik çalışması sonucu, yangın saat 18.00'de kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı yandı.

FOTOĞRAFLI

Kınık'ta çıkan orman yangınına havadan müdahaleKınık'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!
Beşiktaş'ta trafik kazası; otomobil takla attıBeşiktaş'ta trafik kazası; otomobil takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.