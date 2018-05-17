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Kiraladığı evi satmak isteyen kiracı ile arkadaşına 7 yıl 6'şar ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Erzurum'da, ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile arkadaşına "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6'şar ay, "resmi belgede sahtecilik"ten 3'er yıl hapis cezası verildi

Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Suci'nin ev sahibinin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik belgesi oluşturduğunu, her iki sanığında sahte kimlikle evi satmaya çalışırken tapu müdürlüğünde çalışan görevlinin şüphelenmesi üzerine eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti.

Savcı, her iki sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Suci, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada "İşlemiş olduğum suçu kabul ettim. Yaptığımdan dolayı pişmanım." dedi.

Yıldırım ise savunmasında suç işlemediğini ve sahte kimlik çıkarmadığını ileri sürerek beraatını istedi.

Müvekkillerinin tüm samimiyetleri ile yaşananları anlattıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Suci ve Kadir Yıldırım'a "dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis, 2 bin 400 gün adli para cezası verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından sanıkların cezalarını 4 yıl 6'şar aya indiren heyet, bin 800 güne indirdiği adli para cezasının da 36 bin lira olarak 24 taksitte bu kişilerden alınmasını kararlaştırdı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3'er yıl hapis veren heyet, her iki suçtan da sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ev sahibi T.S. adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı öne sürülen Kadir Yıldırım ve arkadaşı Mustafa Suci hakkında, Palandöken Tapu Dairesi Müdürlüğünde görevli memurunun durumu fark edip polise ihbar etmesiyle soruşturma başlatıldığı yer alıyordu.

İddianamede, Suci ve Yıldırım'ın sahte kimlik düzenleyip T.S'nin evini satma konusunda anlaştıkları ve T.S'nin kimlik fotokopisini kullanarak kimlik bilgileri T.S.'ye, üzerindeki fotoğraf ise Suci'ye ait olan sahte kimlik düzenledikleri anlatılıyordu.

Her iki sanığın ardından T.S.'ye ait evi bedelinin altında satmaya çalıştığı ve Yıldırım'ın ev satımı için K.B'den komisyon almak için anlaştığı anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer veriliyordu:

"Kiracının arkadaşı Suci ve K.B. satış işlemleri için tapu dairesine gittiklerinde görevli memur, Suci'nin ibraz ettiği kimliğin sahteliğinden şüphelenip emniyete ihbarda bulununca bu kişi parayı alamadan yakalandı. Suci ve Yıldırım'ın sahte resmi belge düzenlemek ve bu resmi belgeyi kullanarak K.B'yi dolandırma konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, Suci ve Yıldırım'ın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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