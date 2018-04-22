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Kiraz bahçeleri beyaz "gelinliğini" giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kiraz üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, erken çiçeklenen kiraz bahçeleri görsel şölen sunuyor - Sultandağı Belediye Başkanı Acar: - "Havanın çok sıcak gitmesi sebebiyle kirazlar erken çiçek açtı. Bahçelerin görüntüsü bu yıl çok güzel. Bütün ağaçlar çiçeklerle donandı. Hani derler ya gelinlik kız gibi. İnşallah aynı şekilde meyveye döner diye bekliyoruz" - "Her yıl Sultandağı'nda böyle bir görsel şölen oluşuyor. Tüm Sultandağı ve çevresi, önce beyaz, sonra tomurcuk kırmızısı, sonra kiraz kırmızısına dönüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, meyve bahçeleri erken çiçek açan kiraz ağaçları ile görsel şölen sunuyor.

En fazla iki hafta ağaç dallarında kalan beyaz çiçekleri ile ilkbaharın tüm güzelliğini yansıtan meyve bahçeleri, adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Osman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi yine üreticinin beklentisinin iyi kiraz, yüksel rekolte ve fiyat olduğunu söyledi.

Bölgede geçmiş yıllara göre kirazın 20 gün erken çiçek açtığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Havanın çok sıcak gitmesi sebebiyle kirazlar erken çiçek açtı. Bahçelerin görüntüsü bu yıl çok güzel. Bütün ağaçlar çiçeklerle donandı. Hani derler ya gelinlik kız gibi. İnşallah aynı şekilde meyveye döner diye bekliyoruz. Her yıl Sultandağı'nda böyle bir görsel şölen oluşuyor. Tüm Sultandağı ve çevresi, önce beyaz, sonra tomurcuk kırmızısı, sonra kiraz kırmızısına dönüyor."

- Don tehlikesi

Acar, önümüzdeki birkaç haftada don tehlikesinin yaşanmamasının üreticiler için önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye'deki en kaliteli kirazı üretmemize rağmen turfandaya katılamadığımız için ilk etapta yüksek fiyattan hiç ürün satamamaktan sürekli şikayet ediyoruz. Dolayısıyla bu yıl bizim için inşallah avantajlı bir yıl olacak." diye konuştu.

- Avrupa'yı sert kış vurdu

Kiraz üreticileri için önemli bir pazar olan Avrupa'da bu yıl kışın sert geçmesi nedeniyle ürünün az olmasının beklendiğine işaret eden Acar, "Çiftçimizin bu yıl bir nebze de olsa yüzü gülecek diye düşünüyoruz. Bu yıl, 25-30 bin ton ihracatlık kiraz rekoltesi olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hedef pazar Çin

Acar, Çin'e kiraz ihracatının başlatılması amacıyla bazı firmalarla görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin, uçuş mesafesi nedeniyle zor bir pazar olmasına rağmen bu ülkeye de ihracatın yapılması için gayret ediyoruz. Çin halen Şili ve ABD'den kiraz ithal ediyor. Türkiye ile aynı uzaklıktaki bu ülkelerden Çin'e kiraz gidiyor. Çinliler, Akdeniz sineği hastalığını bahane ediyorlardı. Bu konuda onları ikna ettiğimizi düşünüyorum. Devletler arası gıda anlaşmasının da etkisiyle Çinliler ürünlerimizi alırsa artık üreticiler için pazar sıkıntısı kalmaz."

Kiraz üreticisi Ahmet Arıkan da 2018 yılının hayırlı ve bol kazançlı olmasını beklediklerine değinerek, "Çiçeklerimiz güzel. Bu yıl kirazların erken çiçek açmasından memnunuz. İnşallah don olayı da olmaz, ihracatçıdan talep gelirse malımız değer kazanır, Türkiye'ye faydası olur." değerlendirmesinde bulundu.

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çiçek kiraz bahçesi

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