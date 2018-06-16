Kiraz üreticisinden ihracatta yüksek fiyat beklentisi

Acar, şu anda üreticinin yerli kirazı toplamadığını dile getirerek "Çünkü yerli kiraza 1,5 lira gibi bir fiyat veriyorlar. Zaten bunun toplama maliyeti 1,5 lira. Gübresini, ilacını, bakımını ve suyunu bir kenara bıraktığınızda bile sadece kilogram başına toplama maliyeti 1,5 liraya geliyor. Üreticimiz bu yıl maalesef umduğunu bulmuş değil." diye konuştu.

Yıllık ortalama 30 bin ton kiraz üretilen ilçede mevsim koşullarından dolayı bu yıl rekoltenin düşeceğini belirten Acar, üreticinin ürünün hak ettiği fiyatı bulmasıyla zararını telafi edebileceğini vurguladı.

"Yerli kiraz" türünde üreticinin istediği fiyatın oluşmadığını hatta geçen yılın bile altında kalındığını vurgulayan Acar, fabrikalar ve tüccarların, fiyatları aşağıya çekerek ürün aldıklarına işaret etti.

- Napolyon kirazında yüksek fiyat beklentisi

Asıl ürünlerinin, ihraç ettikleri "Ziraat 900" denilen "Napolyon" kirazı olduğuna dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Türkiye ile aynı anda Avrupa pazarına ürün veren dünyanın önemli üreticilerinden İspanya'da kirazı dolu vurdu. İspanya'nın bu yıl beklenen ölçüde kiraz satmayacağını biliyoruz. Yani bu yıl Türkiye, dünyaya ve Avrupa'ya iyi oranda kiraz satacak konumda. Ancak şimdiden fiyatın yine üreticinin istediği seviyelerde olmadığını duymaya başladık. Bayram sonu hasada başlanacak. Üretici hem dolardaki yükselişten hem de İspanya'daki doludan kaynaklı avantajdan hak ettiği payı almak istiyor. Geçen yıl kirazı 2 dolar, yani 7 lira civarında verdik. O zaman dolar 3,5 liraydı, bugün 4,5 lira. İhracat yapan firmalar doların yüksekliğinden kazandıkları karın sadece yarısını üreticiye versinler istiyoruz."

İhracatçının, üreticiye her zaman ihtiyacı olduğunun altını çizen Acar, "İstenilen fiyatı versinler ki ihracatçıların üreticiye karşı yüzü olsun. Bölgemizde hasar oldukça fazla. Doludan dolayı zaten kiraz az. Hem ihracatçı hem de üretici kazansın istiyoruz." dedi.

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