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Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi "Türk Dünyası Defilesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Sula: - "Okulumuz 25 yıldır devam eden Türk-Kırgız kardeşliğinin en büyük nişanesi olan eğitim kurumudur"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 1992 yılında kurulan Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, kuruluşunun 25. yıl dönümünü "Türk Dünyası Defilesi" ile kutladı.

Kırgız-Türk Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ve Bişkek Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen "Anadolu Sultanları" adlı programa, Kırgız ve Türk yetkililer, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, öğretmenler, öğrenci velileri, lisenin eski mezunları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, öğrenciler, Kırgız, Türk halk ve modern dans gösterisi sundu, Kırgızca ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Okulun eğitim süresince çeşitli alanlarda düzenlenen çalışmalarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Bu kapsamda, Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen çekilişte 2 öğrenci de Bişkek-İstanbul uçak bileti kazandı.

Öğrencilerin hazırladıkları ve defile ile tanıttıkları "Türk Dünyası Koleksiyonu" ile izleyicilerin beğenisini topladı.

- "Kardeşliğin en büyük nişanesi"

Eğitim Müşaviri Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuz, 25 yıldır devam eden Türk Kırgız kardeşliğinin en büyük nişanesi olan eğitim kurumudur" dedi.

Kırgızistan'ın gözde kurumlarından biri olan okulda çok yetenekli çocukların eğitim gördüğünü belirten Sula, "Bu okuldan mezun olan öğrencilerin tamamı üniversiteye girmektedir. Bu yıl da 15 öğrencimiz Türkiye Bursları için mülakata davet edildi." diye konuştu.

Sula, Kırgızistan'ın genelinden seçilen bu öğrencilerin her yıl yüzlerini güldürdüğünü belirterek, Kırgızistan'ın geleceğine katkılar yapacak bu çocuklara başarılı hayat sürdürmeleri temennisinde bulundu.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Yılmaz da, okulun kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Türk Dünyası Defilesi ile kutladıklarını söyledi.

Yılmaz, 25 yıla özel programı 230 öğrencisiyle hazırladıklarını belirterek, "Konseptimiz Türk Dünyası Defilesi idi. 24 öğrencimiz 7 ülkenin kıyafetini defile ile gösterdi." diye konuştu.

Okulun 730 mezunu olduğunu ve bugün mezunlarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, kutlama programının hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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