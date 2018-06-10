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Kırgız yazar Aytmatov mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kırgız yazar Aytmatov mezarı başında anıldı

BİŞKEK (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 10. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anıldı.

Anma töreninde Aytmatov'un Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrine çelenk ve çiçek bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törene, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcıları, yerel yönetimlerin yetkilileri, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Aytmatov'u mezarı başında anan Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Akbar Rıskulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un tüm Türk dünyası ve dünyadaki halkların en sevilen yazarlarından biri olduğunu vurguladı.

Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.

Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlenmişti.

Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aytmatov Kırgızistan ölüm yıldönümü

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