Kırgız yazar Aytmatov mezarı başında anıldı

BİŞKEK (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, ölümünün 10. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anıldı.
Anma töreninde Aytmatov'un Ata Beyit Mezarlığı'ndaki kabrine çelenk ve çiçek bırakıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törene, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcıları, yerel yönetimlerin yetkilileri, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Aytmatov'u mezarı başında anan Kırgızistan Yazarlar Birliği Başkanı Akbar Rıskulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un tüm Türk dünyası ve dünyadaki halkların en sevilen yazarlarından biri olduğunu vurguladı.
Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.
Edebiyat çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlenmişti.
Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.
Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu
Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum