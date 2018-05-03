"Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Demokrasi Mücadelesi" konferansı

Kastamonu'da "Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Demokrasi Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konferansta, Kırgız öğrenciler kırgız dansları sundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı.

Kastamonu Üniversitesinin, Türk dünyasıyla olan bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Babaş, "Tüm Türk devletleriyle olduğu gibi Kırgızistan ile de son zamanlarda Kastamonu olarak yakınlaşmamız, daha çok görüşmemiz bizim için sevindirici. Bunun en büyük kaynaklarından biri de Türk Dünyası Kültür Başkentliği. Türk dünyası ile olan bağlarımız gittikçe gelişiyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise Kırgızistan'ın Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında farklı bir ülke olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Demokrasi talep eden bir cemiyete sahip, geçmişimiz, tarihimiz, dinimiz, dilimiz, soyumuz her şeyimiz bir olan Kırgız Türkleri ve Türkiye Türkleri, Türkistan coğrafyası üzerinde Sovyet Rusya döneminde ayrı düşse de artık inşallah kıyamete kadar birlikte ve beraber olacaklardır. Üniversitemiz Kırgızistan'dan birçok üniversiteyle ikili protokoller imzalamış, beraber faaliyetler yürütmüş ve gelecekte de yürütecektir."