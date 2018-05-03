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"Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Demokrasi Mücadelesi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Kırgızistan eski Gençlik Bakanı Alimkulov: "(Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri) diyen insan yanılır. O sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri değildir. Mustafa Kemal Atatürk tüm insanlığın özellikle Türk dünyasınındır"

Kastamonu'da "Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Demokrasi Mücadelesi" konulu konferans düzenlendi.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konferansta, Kırgız öğrenciler kırgız dansları sundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı.

Kastamonu Üniversitesinin, Türk dünyasıyla olan bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Babaş, "Tüm Türk devletleriyle olduğu gibi Kırgızistan ile de son zamanlarda Kastamonu olarak yakınlaşmamız, daha çok görüşmemiz bizim için sevindirici. Bunun en büyük kaynaklarından biri de Türk Dünyası Kültür Başkentliği. Türk dünyası ile olan bağlarımız gittikçe gelişiyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise Kırgızistan'ın Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında farklı bir ülke olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Demokrasi talep eden bir cemiyete sahip, geçmişimiz, tarihimiz, dinimiz, dilimiz, soyumuz her şeyimiz bir olan Kırgız Türkleri ve Türkiye Türkleri, Türkistan coğrafyası üzerinde Sovyet Rusya döneminde ayrı düşse de artık inşallah kıyamete kadar birlikte ve beraber olacaklardır. Üniversitemiz Kırgızistan'dan birçok üniversiteyle ikili protokoller imzalamış, beraber faaliyetler yürütmüş ve gelecekte de yürütecektir."

- "Mustafa Kemal Atatürk Türk dünyasının önemli değeridir"

Kırgızistan eski Gençlik Bakanı Alyasbek Alimkulov, dünya tarihinde devlet olmaya kolay ulaşılmadığını anlattı.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin de devlet olma yolunda birçok mücadele verdiğini belirten Alimkulov, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının büyük insanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'dünyada hakiki mürşit ilimdir.' demiştir. O insan hayatı boyunca ülkesi için, devleti için, milleti için çalışmıştır, ilim öğrenmiştir ve canını ortaya koymuştur. 'Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri' diyen insan yanılır. O sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri değildir. Mustafa Kemal Atatürk tüm insanlığın, özellikle Türk dünyasınındır, Türk dünyasının önemli değeridir. Yani bizimdir."

- "Vatanımızı, toprağımızı, milletimizi sevmeliyiz ve milletimiz için çalışmalıyız"

Herkesin kendi devleti ve milletinin yararına çalışması gerektiğinin altını çizen Alimkulov, "Dünya tarihi içinde köklü tarihe sahibiz. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamid, Fatih Sultan Mehmet gibi tarihte örnek alacağımız pek çok büyüğümüz vardır. Tüm Türk dünyasının değeri olan Manas Destanı'mız var. Biz şanslı insanlarız. Bu ülkeyi kurmuş Mustafa Kemal Atatürk gibi bir değerimiz var. Bu büyük tarihimizi layıkıyla yaşamalıyız. Vatanımızı, toprağımızı, milletimizi sevmeliyiz ve milletimiz için çalışmalıyız. Köklü milletiz, zengin tarihimiz var, medeniyetimiz var geleneklerimiz var büyük insanlarımız var, demek ki bizim geleceğiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Aydın, üniversite senatosunun kararıyla Alimkulov'a siyaset bilimi alanında fahri doktora unvanının verildiğini kaydetti.

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