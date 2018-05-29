Kırgızistan eski başbakanına yolsuzluk suçlaması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da eski Başbakan Sapar İsakov hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı.
Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi, 8 ay boyunca Başbakanlık koltuğunda oturan ve geçen ay görevinden meclis tarafından uzaklaştırılan 40 yaşındaki Sapar İsakov hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açtı.
İsakov, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde dış ilişkilerden sorumlu bölüm başkanlığı görevinde iken, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunu yenileme projesini yabancı bir şirketin üstlenmesini sağlamak için siyasi nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor.
Başbakanlık görevinden uzaklaştırıldıktan sonra üç defa ifadesine başvurulan İsakov için yurt dışı çıkış yasağı konuldu.
Başkent Bişkek'te ısınma ve sıcak su ihtiyacını tek merkezden karşılayan Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun güç kapasitesi, yenileme projesi çerçevesinde, 350 megavattan 812 megavat seviyesine çıkarılarak Eylül 2017'de hizmete alınmıştı.
Kurumun yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.
Ocak ayında kurumda henüz kesin nedeni belli olmayan bir arıza çıkmış, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün boyunca sıcak su ve ısı verilememişti.
Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda çıkan arızanın sebeplerini ve ilgili kurum yetkililerinin sorumluluklarını araştıran Meclis Araştırma Komisyonu da, projenin ülkeye "fevkalade" pahalıya mal olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesi, başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kurumun yöneticileri ve üst düzey yetkilileri hakkında gözaltı kararı vermişti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, dün makamında kabul ettiği Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı İdris Kadırkulov'dan yolsuzlukla etkin mücadele etmesini istemişti.
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