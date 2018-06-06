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Kırgızistan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Kırgızistan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık

BİŞKEK (AA) - Çin ile Kırgızistan arasında iş birliğinin artırılmasını hedefleyen Kapsamlı Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Ciping ile bir araya geldi.

Baş başa ve heyetlerarası görüşme yapan Ceenbekov ile Şi Ciping, iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Ceenbekov, ziyaretine ilişkin, "Kırgızistan, Çin'i en güvenilir komşu, ortak ve dost olarak görmektedir. Ülkemiz Çin için de dost, güvenilir, öngörülebilir bir ortak oldu ve böyle kalacak. Çin ziyaretim dış politikamızın değişmezliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla ilk kez Çin'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceenbekov, "İki ülke arasında mevcut dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı güvenin temelinde karşılıklı anlayış yatıyor. Çin Kırgızistan'a hibe, kredi ve teknik yardım şeklinde büyük destek sağlıyor. Bu, Kırgızistan'ın sosyoekonomik gelişimine çok önemli bir katkıdır." diye konuştu.

Görüşmeden sonra iki lider, Çin ile Kırgızistan arasında iş birliğinin artırılmasını hedefleyen Kapsamlı Stratejik Ortaklık Bildirisi imzaladı.

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