Kırgızistan ŞİÖ Dönem Başkanlığını devraldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dönem Başkanlığını Çin'den devraldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, ŞİÖ Dönem Başkanlığının Çin'den Kırgızistan'a geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki ŞİÖ üye ülke devlet başkanları zirvesinin 14-15 Haziran 2019'da yapılacağını bildirdi.

Kırgızistan olarak ŞİÖ üye ülke halkları arasında karşılıklı güven ve anlayış, yapıcı ve verimli iş birliği, dostluk ve iyi komşulukları güçlendirmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Ceenbekov, Kırgızistan'ın dönem başkanlığında, ŞİÖ'nün 2025 Kalkınma Stratejisi'nin uygulanmasına ağırlık verileceğini vurguladı.

Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ, 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından Şanghay'da kurulmuştu.

Örgüt geçen yıl Hindistan ve Pakistan'ı üyeliğe kabul etmişti.

