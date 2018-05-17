Kırgızistan uranyum atıklarından kurtulmanın yollarını arıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan hükümeti, Sovyetler Birliği döneminden kalan uranyum atıklardan kurtulmanın yollarını arıyor.

Kırgızistan hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ile ülkede ve bölgede tehlikeli atık sahalara dikkati çekmek için "Orta Asya'daki Uranyum Atıkları: Riskleri Azaltmak için Ortak Çabalar, BM Genel Kurul Kararının Güncellenmesi" konulu konferans düzenledi.

Konferansta hükümet üyeleri, bölge hükümet temsilcileri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile partner ülkelerin yetkilileri tarafından Orta Asya'daki uranyum atıklarının güvenli bir bölgeye taşınarak depolanması için eylem planı ele alındı.

Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, konferansta yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da bazı büyük uranyum atık sahalarının nehirlere ve su kaynaklarına yakın konumda bulunduğunun altını çizdi.

Hükümetin son 5 yılda atıkların bulunduğu bölgede durumu iyileştirme çabalarından söz eden Boronov, "Uranyum atıkları Sovyetler Birliği'nden miras kaldı. Bu tehlikeli atıklar insan sağlığını tehdit ediyor. Atıkların yer aldığı bölgede bir afetin yaşanması, ekolojik ve büyük ölçekli felakete yol açabilir. Bu riskleri azaltmak için hep birlikte olası bir afeti engellemeliyiz." diye konuştu.