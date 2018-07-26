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Kırgızistan'da 13. El Sanatları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da 13. El Sanatları Festivali

BİŞKEK (AA) - Orta Asya ülkelerinin el sanatlarını desteklemeyi, ülkeler arası dostluğu ve kültürel diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan 13. Uluslararası "Oimo-2018" El Sanatları Festivali, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı ile Bişkek Belediyesinin desteklediği Orta Asya Halklarının Geleneksel El Sanatları Destekleme Derneğinin organizasyonuyla, Kurmancan Datka Heykeli'nin önündeki alanda gerçekleştirilen festivale Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Hindistan gibi ülkelerden gelen yaklaşık 150 el işi sanatçısı katıldı.

Oimo 2018 Festivali'nde, el işi keçe oyuncaklar, resimler, tablolar, oyuncak bebekler, duvar ve kapı süsleri, keçe ve deri çanta, cüzdanlar, seramik yöresel tabaklar, çaydanlıklar, çay takımları, halılar, kadın ve çocuk kıyafetleri, giyim ve kuşam, ev süslemeleri, satranç takımları ve daha birçok farklı ürün satışa sunuldu.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, Kırgızistan'da 2005 yılından bu yana yaz döneminde gerçekleştirilen festivalin el sanatları sektörünün ve kültür turizminin canlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Ömürbekova, katılımcılara festival boyunca kazançlı, keyifli ve eğlenceli zamanlar diledi.

- 100 kadına "eleçek" sarıldı

Etkinlikler kapsamında göçebe kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlayan "Keçe Dünyası Derneği", meydandaki 100 kadına göçerlerin kullandığı geleneksel başlık "eleçek"i sardı.

Etkinliğin Proje Koordinatörü Doolot Rıspayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın baş giyiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kırgızistan'da ilk defa toplu olarak geleneksel başlığın sarıldığı bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Eleçek sarılan Nazira Begim de "Eleçek, Kırgız kadınının güzelliğini simgeliyor. Kırgız gelenesel baş giyiminin ve başörtüsünün bir parçasıdır. Eleçeği sadece bugün değil, başka günlerde de takıyorum. Ben geleneksel giyim kuşamı çok beğeniyorum. Evimde bir kaç çeşit eleçeğim var. Bu nedenle de bugün 100 kadına eleçek sarılma etkinliğine katıldım." ifadelerini kullandı.

"Eleçek" sarılan kadınlar için Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda yürüyüş düzenlendi.

- Özbekistan'dan festivale katılım

Festivale katılan Özbekistan el işi ustalarının, yöresel büyük tabak, halı, örtü, hediyelik eşya, giyim ve kuşam, deriden yapılan özel eşyaları dikkati çekti.

Buhara şehrinden festivale hediyelik toprak eşya ile katılan Zarina Suvonkulova, aile fertlerinin aylardır hazırladığı hediyelikleri Kırgızistan'a getirerek meraklılarına sunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Suvonkulova, doğup büyüdüğü kenti simgeleyen, topraktan yapılmış hediyelik eşya arasında en değerlilerinin "Nasreddin Hoca" ile çiftçilerin simgesi "Dıykan Baba" olduğunu ifade etti.

Festival, Bişkek'te 29 Temmuz'a, Issık-Göl eyaletindeki Çolpon-Ata şehrinde de 5 Ağustos'a kadar sürecek.

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