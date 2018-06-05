HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kırgızistan'da eski Başbakan İsakov yolsuzluktan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:08 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da eski Başbakan İsakov yolsuzluktan gözaltına alındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da eski Başbakan Sapar İsakov, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi Savcısı, İsakov'un gözaltına alınması için mahkemeye başvurdu.

Savcının talebini değerlendiren Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, İsakov'un 2 ay süreyle Milli Güvenlik Devlet Komitesi cezaevinde gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Güvenlik görevlilerin eşliğinde duruşma salonundan çıkarılan İsakov, mahkeme salonu önünde bekleyen gazetecilere mahkeme kararını, "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

İsakov, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde cumhurbaşkanlığı dış ilişkilerden sorumlu bölüm başkanlığı görevindeyken, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunu yenileme projesini yabancı bir şirketin üstlenmesini sağlamak için siyasi nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor.

Bu yılın ocak ayında Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza çıkmış, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün boyunca sıcak su ve ısınma hizmeti verilememişti.

Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kurumun yöneticileri ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra Enerji Holdingin Eski Başkanı Aybek Kaliyev ve eski Bişkek Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov gözaltına alındı.

Kurumun yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yokİnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok
Şırnak'ta 3 kadın terörist Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskİ Başbakan gözaltına İsakov Kırgızistan Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.