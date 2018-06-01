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Kırgızistan'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 01:21 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov: - "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ve Türk dünyasına yaptığı iyilikleri bu yüzyılda yapan olmadı"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ve Türk dünyasına yaptığı iyilikleri bu yüzyılda yapan olmadı" dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te iftar programı düzenlendi. İftara gelen davetlileri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er karşıladı.

Meclis Başkanı Cumabekov, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının ramazan ayını kutladı.

Kırgızistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu anlatan Cumabekov, "Biz bir atanın çocuklarıyız. Çünkü bizim bağlı olduğumuz dinimiz, geleneklerimiz ve yüreğimiz birdir. Hayatımız ve yaşamımız farklı olsa da şah damarımız ve atalarımız birdir. Tarih bunu tasdik etmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin Kırgızistan'da çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Cumabekov, "Türkiye bize kardeşlik duygularıyla yardım elini uzatıyor. Türkiye ülkemizin uzak bölgelerinde sağlık ocakları kuruyor ve kreşlere yardım yapıyor. Ben eminim ki Türkiye bunu hiçbir siyasi hesap yapmadan kardeşlik yaklaşımı ile yerine getiriyor. Bizi ve bizim kardeşliğimizi kimse sarsamayacak ve yıkamayacak. Aramızdaki tarihi bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İki ülke arasında beş bin kilometrelik bir mesafe var. Biz bunu uzak görmüyoruz. Bizim yüreğimiz bir olduktan sonra biz bu uzaklığı hissetmeyeceğiz ve etkilenmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 24 Haziran'da seçimlerin yapılacağına işaret eden Cumabekov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ve Türk dünyasına yaptığı iyilikleri bu yüzyılda yapan olmadı. İslam dünyasındaki gerilimlere karşı tepkisini gösteren bir tek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır. Bunu Allah görüyor. Bunu Türkiye halkı görüyor. Bunu biz de görüyoruz." diye konuştu.

İslam ve Türk dünyasına sağladığı katkılardan dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Cumabekov, "Türkiye halkının, bir çok alandaki başarılarını dikkate alarak bir kez daha Erdoğan'a destek vereceğini arzuluyorum." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat da kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da ileriye götürebilmek için iftar programı düzenlediklerini söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de TİKA'nın bu coğrafyada 1990'lı yılların başında bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetlerin geçiş dönemlerinde kendilerine destek olmak için kurulduğunu belirtti.

İftar programı Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Hyatt Oteli'nde düzenlenen iftar programına, Kırgızistan Partisi Meclis Grup Başkanı ve Narın Milletvekili Almazbek Baatırbekov, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudaybergenova, Devlet Din İşleri Komisyonu Başkanı Zayirbek Ergeşov, Bişkek İl Meclis Başkanı Almaz Kenenbayev, Kamu Denetçisi Kubatbek Otorbayev, Azerbaycan ve Türkmenistan Büyükelçileri, ataşeler ve müşavirler, bürokratlar, akademisyenler, çeşitli dernek başkanları ve iş adamları katıldı.

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