Kırgızistan'da iftar programı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ve Türk dünyasına yaptığı iyilikleri bu yüzyılda yapan olmadı" dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te iftar programı düzenlendi. İftara gelen davetlileri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er karşıladı.

Meclis Başkanı Cumabekov, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasının ramazan ayını kutladı.

Kırgızistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu anlatan Cumabekov, "Biz bir atanın çocuklarıyız. Çünkü bizim bağlı olduğumuz dinimiz, geleneklerimiz ve yüreğimiz birdir. Hayatımız ve yaşamımız farklı olsa da şah damarımız ve atalarımız birdir. Tarih bunu tasdik etmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin Kırgızistan'da çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Cumabekov, "Türkiye bize kardeşlik duygularıyla yardım elini uzatıyor. Türkiye ülkemizin uzak bölgelerinde sağlık ocakları kuruyor ve kreşlere yardım yapıyor. Ben eminim ki Türkiye bunu hiçbir siyasi hesap yapmadan kardeşlik yaklaşımı ile yerine getiriyor. Bizi ve bizim kardeşliğimizi kimse sarsamayacak ve yıkamayacak. Aramızdaki tarihi bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İki ülke arasında beş bin kilometrelik bir mesafe var. Biz bunu uzak görmüyoruz. Bizim yüreğimiz bir olduktan sonra biz bu uzaklığı hissetmeyeceğiz ve etkilenmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.