Kırgızistan'da ilk teravih namazı kılındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Müslümanlar, yarın başlayacak ramazan dolayısıyla ilk teravih namazını, ülke genelindeki 2 bin 800 cami ve mescitte kıldı.
İlk teravih namazını kılmak isteyen Kırgızistanlılar, camilere akın etti.
Başkent Merkez Camisi'nin içini ve avlusunu dolduran cemaat, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev'in Müslüman hayatında ramazan ayının ve orucun önemine değindiği vaazını dinledi.
Ezanın okunmasıyla yatsı, ardından da teravih namazı Ubadulla Rahmanov adlı 29 yaşındaki hafız tarafından hatimle kıldırıldı.
Yaklaşık 2 saat süren teravih namazı kılan cemaat, genç hafıza sarılarak teşekkür etti.
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