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Kırgızistan'da nevruz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da nevruz coşkusu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da birlik ve beraberliğin yanı sıra baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı coşku içinde kutlanıyor.

Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için en görkemli etkinlik başkent Bişkek'teki ana meydanda yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, Kırgız halkının göçebe yaşamı döneminde zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen turnaların gökyüzünde görünmesi, Kırgız dedenin torununa Nevruz'u anlatması ve kadınların dualarıyla baharı karşılaması konulu bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Konuklara ayrıca Nevruz sofralarının olmazsa olmazı sümelek tatlısı ikram edildi.

Bişkek Belediye Başkanı Albek İbrağimov'un tebrik konuşmasının ardından etkinlikler dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.

Nevruz dolayısıyla Kurmancan Datka Heykeli'nin bulunduğu yerleşkede büyükelçilikler kermesi de düzenlendi.

Kermesteki Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Hakikaten Kırgızistan'a bahar geldi. Bizim de ata yurdumuzda ilk bahar bayramımızdır. Burada Büyükelçilik olarak stant açtık. Büyükelçiliğimiz personelinin eşleri evlerinde hazırladıkları bazı içeceklerimizi ve yiyeceklerimizi standımızda sunuyorlar." dedi.

Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov'un Türkiye standını ziyaret ederek, Türk halkının bayramını da kutladığını dile getiren Büyükelçi Fırat, İsakov'un iki ülke arasında iyi ilişkiler dileğinde bulunup, önümüzdeki dönemde ilişkilerin çok iyi olacağını söylediğini aktardı.

Türkiye standını ziyaret eden Mederbek Amatov adlı bir Bişkekli de "Bu bizim ata babamızın bayramıdır. Bu bayramı Türklerle birlikte kutluyoruz. Medeniyetimizi, dilimizi ve gerek görülürse siyasetimizi de birlikte yürütmek gereklidir. Daima birlikte olursak güçlü olacağımızı, bunun Türk halklarının faydasına olacağını düşünüyorum. Türk halklarına büyük ve sıcak selam göndermek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önünde Azerbaycanlı, Ahıska Türkleri, Tatar, Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Kafkas ve birçok halkların kültürlerinin tanıtıldığı sergiler açıldı. Ahıska Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Begzada Aliyev, yaptığı açıklamada, sergide Türk kültürünü davul ve zurna eşliğinde tanıttıklarını ve ziyaretçilere özel ikramlarda bulunduklarını kaydetti.

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