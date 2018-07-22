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Kırgızistan'da Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 02:06 | Son Güncelleme

Toplantıda, bölgedeki su ve enerji kaynaklarının entegre kullanılması konusu desteklendi, bu alanda karşılıklı çıkar sağlayacak, sürdürülebilir uzun vadeli mekanizmaların geliştirilmesinin önemi vurgulandı

ASTANA (AA) – Kırgızistan’ın Cholpon Ata kentinde düzenlenen Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bölgedeki su ve enerji kaynaklarının entegre kullanılması desteklendi, bu alanda tüm devletlerin karşılıklı çıkar sağlayabileceği, sürdürülebilir uzun vadeli mekanizmaların geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev’in ev sahipliğinde 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen toplantıya, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Berdiniyaz Myatiyev katıldı.

Toplantıda bölgesel güvenlik, sınırlar, taşımacılık, transit geçişler, su ve enerji kaynaklarının kullanımı, tarife politikaları, ticari ve ekonomik iş birliği gibi güncel bölgesel konular tartışıldı.

Toplantı sonucunda kabul edilen ortak bildiride, bölgesel iş birliğinin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla, gelecek yıl mart ayında Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te yapılacak Orta Asya Devlet Bakanları İstişare Toplantısı'nın önemi vurgulandı.

Bildiride, uluslararası terörizm ve aşırılıkla mücadele, yasa dışı uyuşturucu trafiği, uluslararası organize suç ve diğer tehditlerle mücadele iş birliğini daha da geliştirmek gerektiği kaydedildi.

Orta Asya ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için uygun koşulların oluşturulması ve karşılıklı ticaretin artırılması gerektiği vurgulanan bildiride, bölgedeki su ve enerji kaynaklarının entegre kullanılması desteklendi; bu alanda tüm devletlerin karşılıklı çıkar sağlayabileceği, sürdürülebilir uzun vadeli mekanizmaların geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlar Toplantısı Orta Asya

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