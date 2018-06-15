Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

