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Kırgızistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 06:11 | Son Güncelleme

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Bişkek Kırgızistan Ramazan Bayramı

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