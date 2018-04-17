Kırgızistan'da rüşvet operasyonu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhuriyet Başsavcılığı Savcıları Yetkilendirme Daire Başkanı, 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesinin (GKNB) Yolsuzlukla Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Başsavcılığının Savcıları Yetkilendirme ve Denetleme Daire Başkanı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun Başsavcılığın İç İnceleme ve Soruşturma Hizmetleri ekipleri ile ortak düzenlendiği ve gözaltına alınan üst düzey yetkili hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, şubat ayında ilk kez başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısında yolsuzlukla mücadelede başsavcılığı başarısızlıkla suçlamış, 13 Nisan'da Başsavcı İndira Djoldubayeva'yı görevinden almıştı.
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