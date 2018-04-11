Kırgızistan'da siyanürle altın çıkarıldığı iddiası

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde siyanürle altın çıkarıldığını ileri süren köylülerin, şirkete ait ofis, lojman ve araçlarını ateşe verdiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toroy ilçesindeki Kazarman köyü sakinleri ile onları dinlemeye gelen devlet araştırma komisyonu üyeleri arasında tartışma çıktı.

Altın çıkarma ve işleme alanında faaliyet gösteren "Ji El Makmal Development" şirketine ait fabrikanın önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi arasından bir grup, görüşme başlamadan önce devlet komisyon üyelerine ve güvenlik güçlerine taşla saldırdı.

Grup daha sonra şirketin sahasına girerek inşaat halindeki yapıları ve korkulukları yıktı, inşaatı tamamlanan ofis ve lojman ile teknik araçları ateşe verdi.

Köylüler, yangını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye araçlarını da bir süre engelledi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı ve olayla ilgili ön soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.