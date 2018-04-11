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Kırgızistan'da siyanürle altın çıkarıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesinde siyanürle altın çıkarıldığını iddia eden köylüler, altın işleme şirketine ait ofis, lojman ve araçları ateşe verdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde siyanürle altın çıkarıldığını ileri süren köylülerin, şirkete ait ofis, lojman ve araçlarını ateşe verdiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toroy ilçesindeki Kazarman köyü sakinleri ile onları dinlemeye gelen devlet araştırma komisyonu üyeleri arasında tartışma çıktı.

Altın çıkarma ve işleme alanında faaliyet gösteren "Ji El Makmal Development" şirketine ait fabrikanın önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi arasından bir grup, görüşme başlamadan önce devlet komisyon üyelerine ve güvenlik güçlerine taşla saldırdı.

Grup daha sonra şirketin sahasına girerek inşaat halindeki yapıları ve korkulukları yıktı, inşaatı tamamlanan ofis ve lojman ile teknik araçları ateşe verdi.

Köylüler, yangını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye araçlarını da bir süre engelledi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı ve olayla ilgili ön soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Başbakan Sapar İsakov'un, köylülere seslenerek provokasyonlardan uzak durmaları konusunda uyardığı ve Toguz-Toroy İlçe Kaymakamı Tilek İdrisov'u görevden aldığı ifade edildi.

Başkent Bişkek'ten 630 kilometre uzaklıkta bulunan ve altın sektöründe faaliyet gösteren Kırgızaltın AŞ bünyesindeki 4 altın çıkarma ve işleme şirketinden biri olan Ji El Makmal Development, Temmuz 2017'de el değiştirmişti.

Şirket, altın işleme sırasında zehirli siyanür maddesi kullanmadığını açıklamıştı.

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