HABER

Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Filmleri Haftası başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonunda Bişkek Manas Sinema Salonu'nda Türk Filmleri Haftası için gala düzenlendi.

Kırgızistan ve Türkiye milli marşların okunmasıyla başlayan programın açılışını, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ata-Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Sinematografi Bölümü Başkanı Muhtalı Bektenaliyev yaptı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniveristesinin (KTMÜ) desteği ile düzenlenen etkinliğe, Kırgızistan Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Tokon Mamıtov, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov ve dernek üyeleri, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü ve yönetmen Öner Kılıç, prodüktör Ahmet Edebali, Yerli Düşünce Dergisi Editörü Koray Tümay ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Etkinliğin onur konuğu "Diriliş Ertuğrul" filmi oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir oldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türk Filmler Haftası etkinliğini Kırgız ve Türk Dünyasının üstadı merhum Cengiz Aytmatov'un eserinden sinema perdesine uyarlanan "Selvi Boylum Ay Yazmalım" adlı filmi ile başladığını belirtti.

Türk sinema endüstrisi hakkında bilgi veren Fırat, "Türkiye'de 2017 yılında 151 film çekildi. Hollywood'dan sonra en çok dizi çekilen ülkelerin başında Türkiye birinci oldu. Türkiye artık 700 milyon dolarlık dizi ve sinema ihracatı yapan ülke konumuna geldi." dedi.

Fırat, Türk Filmleri Haftası etkinliği kapsamında Türkiye ile Kırgızistan arasında sinema sektörü temsilcileri ile ortak toplantıların düzenleneceğini ve işbirliği konularının ele alınacağını kaydetti.

Kırgızistan'ın ünlü sinema yönetmeni ve milletvekili Sadık Şer-Niyaz da Sovyetler Birliği döneminde, Kırgız halkının, Anadolu'da Türklerin yaşadığı bilinciyle hayatlarını sürdürdüğünü belirterek, uzun dönem Kırgız ve Türk kardeşlerinin ayrı kaldığını bu nedenle, bundan sonra kültürel bağların güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da "Bin yıl önce Orta Asya'dan ayrılan ve Anadolu'ya giden ve sayıları 81 milyona ulaşan Kırgız kardeşinizden selam getirdim." dedi.

Topçu, kültürel faaliyetlerin devletlerin birbirine yakınlaşmasında sihirli bir anahtarın olduğunu belirterek, "Birbirini iyi tanıyan milletler, birbirine yumruk sıkmazlar. Birbirinin elini sıkarlar ve gözlerine bakarlar. Bizler atalarımız gibi bir hareket edersek dünyanın da barışına, güvenliğine, özgürlüğüne, refahına katkıda bulunuruz." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov'un "bütün Türk dünyasının cebinde taşıdığı bir pasaportu" olduğunu vurgulayan Topçu, Türk dünyasının değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla Türk Dünyası Sinema Fonu'nun oluşturulması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum yetkililerine, katılımcı yönetmenlere, ve Diriliş Ertuğrul filminin oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir'e plaket takdim edildi ve Kırgız Kalpağı hediye edildi.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği Türk Filmleri Haftası 30 Haziran'da sona erecek.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
CHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısıCHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısı
Van'ın Saray ilçesi Kaymakamı Bayır FETÖ'den gözaltına alındıVan'ın Saray ilçesi Kaymakamı Bayır FETÖ'den gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bişkek Cengiz Aytmatov Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan Sadık Şer-Niyaz sinema Türk Filmleri Haftası Yalçın Topçu

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.