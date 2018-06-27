Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniveristesinin (KTMÜ) desteği ile düzenlenen etkinliğe, Kırgızistan Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Tokon Mamıtov, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov ve dernek üyeleri, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü ve yönetmen Öner Kılıç, prodüktör Ahmet Edebali, Yerli Düşünce Dergisi Editörü Koray Tümay ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Kırgızistan ve Türkiye milli marşların okunmasıyla başlayan programın açılışını, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ata-Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Sinematografi Bölümü Başkanı Muhtalı Bektenaliyev yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonunda Bişkek Manas Sinema Salonu'nda Türk Filmleri Haftası için gala düzenlendi.

Kırgızistan'ın ünlü sinema yönetmeni ve milletvekili Sadık Şer-Niyaz da Sovyetler Birliği döneminde, Kırgız halkının, Anadolu'da Türklerin yaşadığı bilinciyle hayatlarını sürdürdüğünü belirterek, uzun dönem Kırgız ve Türk kardeşlerinin ayrı kaldığını bu nedenle, bundan sonra kültürel bağların güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Fırat, Türk Filmleri Haftası etkinliği kapsamında Türkiye ile Kırgızistan arasında sinema sektörü temsilcileri ile ortak toplantıların düzenleneceğini ve işbirliği konularının ele alınacağını kaydetti.

Türk sinema endüstrisi hakkında bilgi veren Fırat, "Türkiye'de 2017 yılında 151 film çekildi. Hollywood'dan sonra en çok dizi çekilen ülkelerin başında Türkiye birinci oldu. Türkiye artık 700 milyon dolarlık dizi ve sinema ihracatı yapan ülke konumuna geldi." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türk Filmler Haftası etkinliğini Kırgız ve Türk Dünyasının üstadı merhum Cengiz Aytmatov'un eserinden sinema perdesine uyarlanan "Selvi Boylum Ay Yazmalım" adlı filmi ile başladığını belirtti.

Etkinliğin onur konuğu "Diriliş Ertuğrul" filmi oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da "Bin yıl önce Orta Asya'dan ayrılan ve Anadolu'ya giden ve sayıları 81 milyona ulaşan Kırgız kardeşinizden selam getirdim." dedi.

Topçu, kültürel faaliyetlerin devletlerin birbirine yakınlaşmasında sihirli bir anahtarın olduğunu belirterek, "Birbirini iyi tanıyan milletler, birbirine yumruk sıkmazlar. Birbirinin elini sıkarlar ve gözlerine bakarlar. Bizler atalarımız gibi bir hareket edersek dünyanın da barışına, güvenliğine, özgürlüğüne, refahına katkıda bulunuruz." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov'un "bütün Türk dünyasının cebinde taşıdığı bir pasaportu" olduğunu vurgulayan Topçu, Türk dünyasının değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla Türk Dünyası Sinema Fonu'nun oluşturulması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum yetkililerine, katılımcı yönetmenlere, ve Diriliş Ertuğrul filminin oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir'e plaket takdim edildi ve Kırgız Kalpağı hediye edildi.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği Türk Filmleri Haftası 30 Haziran'da sona erecek.

