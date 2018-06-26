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Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası etkinliği

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Filmleri Haftası" bu akşamki gala programıyla başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneğinin organizasyonunda ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteği ile Bişkek Manas Sinema Salonu'nda başlayacak "Türk Filmleri Haftası" dolayısıyla Büyükelçilik rezidansında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü ve yönetmen Öner Kılıç, prodüktör Ahmet Edebali, Yerli Düşünce Derneği Editörü Koray Tümay ve gazetecilerden Bikem Öğünç ile Murat Öztekin katıldı.

Etkinliğin onur konuğu ise "Diriliş Ertuğrul" film oyuncularından Burak Demir ve Sezgin Erdemir olacak.

Bu yılki Türk Filmleri Haftası kapsamında ilk kez film gösterimlerinin yanı sıra Türkiye'den gelen yönetmenler ve oyuncuların Kırgızistan sinema sanatçıları ile buluşacağı ve halkın katılacağı söyleşiler organize edileceği bildirildi.

Etkinlikte "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Aile Arasında", "Mor Ufuklar", "Mezarcı", "Dağ 2" adlı filmler Bişkek'teki sinemaseverlerle buluşacak.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği "Türk Filmleri Haftası" 30 Haziran'da sona erecek.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu toplantı Türk Filmleri Haftası Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği

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