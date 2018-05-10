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Kırgızistan'da Türk öğrencilerin projeleri bilim fuarında sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türk öğrencilerin projeleri bilim fuarında sergilendi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Türk devlet okulu öğrencilerin hazırladıkları farklı projeler bilim fuarında sergilendi.

Bişkek İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda açılan Bilim Fuarı'nda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta derece okulları, Kırgız-Türk Anadolu Lisesi, Kırgız-Türk Anadolu Kız Lisesi öğrencilerin bu yılın başından beri hazırladıkları projelere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İlki düzenlenen bilim fuarının açılışı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Recep Sula, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından gerçekleştirildi.

Fuarı gezen Türk Büyükelçisi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bilim teknoloji hepimizin geleceğidir. Bundan sonra bu tip fuarlar artarak devam edecektir." diye konuştu.

Proje yürütücüsü Seçkin Akçe de ilk defa düzenledikleri bilim fuarında 25'i fizik, 10'u kimya, 5'i matematik ve 5'i biyoloji olmak üzere toplam 45 projenin sergilendiğini ifade etti. Akçe, projeler arasında rüzgar enerjisi, güneş enerjisi çalışmaları ile robotik kodlama ve maketlerin yer aldığını anlattı.

Bilim fuarında asit yağmurlarıyla ilgili çalışmasıyla dikkati çeken Bilge Cemre isimli öğrenci, asit yağmurlarının, azot ve karbondioksit gazların bitki ve çevreye verdiği zararı göstermeye çalıştığını söyledi.

Sensörlü serum projesini uygulayan ve proje hikayesi ile ilgi uyandıran Ayşe adlı öğrenci de, "Bir gün dedem hastalanmıştı. Babam dedemi hastaneye götürdü. Dedeme hastanede serum taktılar. Dedem sık sık 'serum bitti mi?' diye soruyordu. Biz de babamla birlikte bu projeyi yaptık. Proje de serum bittiğinde hemşire odasında uyarı ışığı söner. Böylece hasta sık sık 'serum bitti mi?' diye sormaz." dedi.

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