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Kırgızistan'da Türk seçmenler oy kullanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türk seçmenler oy kullanmaya başladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kırgızistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde oyunu kullanan Recai Çetin, "Oyumu kullanırken kendimi çok iyi hissetim. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Eşi ile oy vermeye gelen Yasemin Arman, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce olmadığı kadar. Bu seçimlerin inşallah hayırlı olmasını diliyorum. Adaletli ve düzgün bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Oyunu kullanan Adem Koca, "Bu bayram sabahında ilk gelenlerdeniz. Çok huzurlu ve sükunetli bir ortamda kendi özgür irademizle oylarımızı attık. Şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da bulunan 2 bin 30 kayıtlı Türk seçmen bugün ve yarın oy kullanabilecek.

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