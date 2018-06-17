Kırgızistan'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi sona erdi

BİŞKEK (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 30 seçmenden 845'i, oyunu Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi ve Seçim Komisyonu Başkanı Cengiz Kamil Fırat'ın ve gözlemcilerin gözetiminde, açılan sandıktaki oy zarfları sayıldıktan sonra diplomatik kurye ile Türkiye'ye ulaştırılacak.

