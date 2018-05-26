Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olan Kırgızlar, iftarda buluştu.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Türkiye'nin yanı sıra kendi imkanlarıyla Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde okuyan Kırgızlar, iftarda bir araya geldi.

Türkiye'de eğitim alan Kırgızlar arasında iş birliği ve dayanışmayı attırmak amacıyla kurulan Egemendik Türkiye Mezunlar Derneği, Bişkek'te bir Türk restoranında iftar yaptı.

Dernek Başkanı Erkinbek Joroyev'in ev sahipliğindeki iftara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetimi, akademisyenler, mezunların ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, bu güzel beraberlik ve bu birlikteliğin giderek büyümesini diledi.

Türk-Kırgız dostluğunun pekişmesine yönelik derneğin çok sayıda proje hazırlayarak sunduğuna dikkati çeken Fırat, "Büyükelçiliğe o kadar çok proje geliyor ki bundan dolayı derneğin çok kıymetli yönetim kadrosuna çok teşekkür ederiz." diye konuştu.