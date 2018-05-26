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Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olan Kırgızlar, iftarda buluştu.

Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Türkiye'nin yanı sıra kendi imkanlarıyla Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde okuyan Kırgızlar, iftarda bir araya geldi.

Türkiye'de eğitim alan Kırgızlar arasında iş birliği ve dayanışmayı attırmak amacıyla kurulan Egemendik Türkiye Mezunlar Derneği, Bişkek'te bir Türk restoranında iftar yaptı.

Dernek Başkanı Erkinbek Joroyev'in ev sahipliğindeki iftara, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yönetimi, akademisyenler, mezunların ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, bu güzel beraberlik ve bu birlikteliğin giderek büyümesini diledi.

Türk-Kırgız dostluğunun pekişmesine yönelik derneğin çok sayıda proje hazırlayarak sunduğuna dikkati çeken Fırat, "Büyükelçiliğe o kadar çok proje geliyor ki bundan dolayı derneğin çok kıymetli yönetim kadrosuna çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Keskin de Türkiye Mezunlar Derneği'nin KKTC ile Kırgızistan'ın arasında iş köprüleri kurulmasında emeği bulunduğunu kaydederek, "Türkiye Mezunlar Derneği bizim medarıiftiharımızdır." dedi.

Keskin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilciliği'nin kuruluşundan bu yana Türkiye Mezunlar Derneği ile yakın bir ilişki içinde olduğunu hatırlattı.

Derneğin, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, ata vatan Kırgızistan ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında köprü oluşturduğunu söyleyen Keskin, KKTC ile Kırgızistan arasında ticaretin gelişmesine katkı da bulunan dernek yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Joroyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin üyeleriyle iftarda buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "8 yıl önce ilk iftar verdiğimizde 8 kişi ile başladık. Bugünkü iftarımıza 175 kişi katıldı. Çok şükür yıldan yıla büyüyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Kırgızistan Türkiye mezunları

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