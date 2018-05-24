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Kırgızistan'da Uygur Türklerine Türkçe kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Uygur Türklerine Türkçe kursu

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Muşavirliği bünyesindeki Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi katkılarıyla düzenlenen Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan Uygur Türklerine sertifikaları verildi.

Kursu tamamlayan 7 kursiyere sertifikaları, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan İttifak Uygurlar Derneği Başkanı Artık Haciyev, Merkez Müdürü Adem Köseoğlu ve Türkçe öğretmeni Hayri Oktay tarafından verildi.

Eğitim Müşaviri Sula, bir milletin ana dilini bilmek zorunda olduğunu belirterek, "Milletler anadillerini konuşarak yaşatmalıdır. Kişinin dilini besleyen inancıdır. Dili ve inancı olan topluma hiçbir şey olmaz. Her zaman bir ve beraber olur. Bu topraklarda yaşayan halklar kardeştir. Dili bir olan halklar birlik ve beraberlik içinde olmalıdırlar. Buradaki çocukların Türkçe'yi öğrenmesinde büyük yarar olacak." diye konuştu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu da demokratik bir ülke olan Kırgızistan'da farklı milletlerin kardeşlik içinde yaşadıklarının altını çizerek, "Kırgız halkı başta olmak üzere burada bulunan tüm halklara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü tarihte beraber yaşamış milletleriz. Dinimiz ve dilimiz bir. Yıllar sonra yeniden kavuştuk. Birbirimizi yeniden tanımaya çalışıyoruz. Bu kurslar bunun için bir vesiledir." ifadesini kullandı.

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