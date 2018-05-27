Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi

Programda bir konuşma yapan Fırat, Ahıska Türkleri ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği sizin evinizdir. Siz bizim parçamızsınız. Biz de sizin parçanızız. Neye, ne zaman ihtiyacınız var ise biz buradayız. Sizinle birlikteyiz, arkanızdayız. Başımızın üstünde yeriniz var. Neye ihtiyacınız olursa bize iletin. Bizden isteyin. Biz de elimizden geleni yapalım." diye konuştu.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy Bölgesi'nde yaşayan Ahıskalılar, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bişkek'te bir restoranda iftar yaptı.

Cengiz Kamil Fırat, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ahıskalılara çok farklı bir konum atfettiğinin altını çizerek, Türkiye'de Ahıskalı Türklere yönelik ikamet izni ile ilgili kolaylıkların tanındığını ve istisnai vatandaşlık alma hakkının getirildiğini aktardı.

Ahıskalı Türklerin yaşadıkları köylerde TİKA aracılığıyla bir çok projeyi hayata geçirmeyi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yardım yapmayı sürdürdüklerini belirten Fırat, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kırgızistan'da Ahıska Türkleri için tedavi imkanı olmayan ve çok ağır hastaları için Türkiye'de tedavi imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Büyükelçi Fırat, Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde dünyaya gelenleri anavatanlarını bir kez daha görmeleri için ziyaretlerin yapılması amacıyla girişimlerde bulunacaklarını da müjdeledi.

Ahıska Türkleri Derneği Başkan Vekili Mahmudov ise Türkiye ve Kırgızistan'daki Müslümanların ramazan ayını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kırgızistan, Ahıskalı Türkler için anavatandır. Biz sürekli anavatanımıza dua ediyoruz." dedi.

Mahmudov, Türkiye'ye Ahıska Türklerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçiliğin Din İşleri Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal'ın ettiği dua ile iftar programı sona erdi.

