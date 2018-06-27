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Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinden Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov: - "Ahıska Türkleri, AK Parti'nin seçim zaferine ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine en çok sevinen toplumdur"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yaklaşık 40 bin nüfusu temsil eden Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Türk Filmleri Haftası etkinlikleri için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ahıska Türkleri Derneğini ziyaret etti.

Dernek üyelerinin de katıldığı görüşmede dernek başkanı Şamilov, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyetini dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

"Ahıska Türkleri, AK Parti'nin seçim zaferine ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine en çok sevinen toplumdur." diyen Şamilov, Ahıskalıların en çok Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Dernek üyesi Atamşa Dursunov da "Türkiye'nin ve hepimizin gözü aydın olsun. Türkiye bizim arkamızdadır. 24 Haziran seçimlerinde bizim de istediğimiz bir sonuç çıktı." ifadesini kullandı.

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