Kırgızistan'daki yolsuzluk soruşturması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da eski Enerji Bakanı Osmonbek Artıkbayev, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, halen iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin milletvekili olan Osmonbek Artıkbayev'in, enerji bakanı olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Bişkek'te dün de aynı gerekçeyle eski Başbakan Sapar İsakov ile eski Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov'un yanı sıra Enerji Holding eski Başkanı Aybek Kaliyev ve Merkezi Isıtma Kurumunun eski ve yeni yöneticileri ile bazı yetkilileri gözaltına alınmıştı.

- "Gözaltı kararları politik ve mantıksız"

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Sapar İsakov'un ve parti üyesi Kubanıçbek Kulmatov'un gözaltına alınmasında asıl amacın yolsuzlukla mücadele olmadığını, gözaltı kararlarının "politik ve mantıksız" olduğunu ifade etti.