Kırgızistan'daki yolsuzluk soruşturması

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Başbakanı Cantoro Satıbaldiyev, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Merkezi Isıtma Kurumunun yenileme projesi kapsamında eski Başbakan Satıbaldiyev'in başbakanlık yaptığı 2013-2015 döneminde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Bu yılın ocak ayında Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza çıkmış, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün boyunca sıcak su ve ısınma hizmeti verilememişti.

Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde daha önce, eski Başbakan Sapar İsakov, eski Enerji Bakanı Osmonbek Artıkbayev, Enerji Holdingin Eski Başkanı Aybek Kaliyev, eski Bişkek Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov, Merkezi Isıtma Kurumunun yöneticileri ve üst düzey yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık krediyle yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.

Konuyu araştıran Meclis Araştırma Komisyonu, yenileme çalışmalarının ülkeye aşırı pahalıya mal edildiğini ortaya çıkarmıştı.

