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Kırgızistan'dan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Aydın'a üstün hizmet ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:05 | Son Güncelleme

Kırgızistan'dan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Aydın'a üstün hizmet ödülü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan meclisi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı, Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim ve bilim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıdan dolayı üstün devlet hizmet ödülüne layık gördü.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, üç günlük temasları için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Aydın ve beraberindeki heyeti, Meclis Başkanlığı binasında kabul etti.

Cumabekov, Kırgız ve Türk ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek seçim sonuçları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Rektör Aydın da kendisini ödüle layık gören Meclis Başkanına ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öte yandan başkent Bişkek'te 10 bin öğrencinin eğitim aldığı İşenalı Arabayev Kırgızistan Devlet Üniversitesi tarafından da Rektör Aydın'a fahri profesörlük unvanı verildi.

Aydın ve beraberindeki heyet, Kırgızistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tölöbek Abdırahmanov ile bir araya geldi.

Üniversitenin rektörlük binasında üniversite yönetimi ve akademik kadrosunun katılımıyla gerçekleşen törende Aydın'a fahri profesörlük unvanı takdim edildi.

Rektör Abdırahmanov tarafından cübbesi giydirilen ve kepi takılan Aydın, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Törende, Kastamonu Üniversitesi ile İşenalı Arabayev Kırgızistan Devlet Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması da imzalandı.

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