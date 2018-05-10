Kırgızistan'ın dijital transformasyonuna Türkiye'den katkı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Türk işadamları ve girişimcilerinin Kırgızistan'ın dijital transformasyonuna katkıda bulunmalarını destekliyoruz." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) iş birliğiyle başlayan 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Türk işadamları ve girişimcileri Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Dijitalleşme ve yeni ekonomik modele geçiş konularının Kırgızistan'ın gündeminde olduğuna dikkati çeken Fırat, "Dijital transformasyon ve girişimcilik konusu Kırgızistan'da çağ atlatacak bir unsurdur. Ülkede ekonominin alt yapısı kurulmuştur. Ülkede yetişmiş kalifiyeli iş gücünü bulabileceksiniz. Biz bu bağlamda, Türk girişimcilerin Kırgızistan'a gelmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

- "Kırgızistan'da dijital ekonomiye geçme süreci başladı"

Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov da ülkesinde dijital ekonomiye geçme sürecinin başladığını vurgulayarak, bu şekilde vatandaşların yaşam seviyesini yükseltmeyi ve girişimcilik şartlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.