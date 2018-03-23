Kırıkhan Eğitim Gönülleri Derneği’nden Mehmetçiğe yemek

Kırıkhan Eğitim Gönüllüleri Derneği, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe kadınların katkılarıyla 250 kişilik yemek yaptı

Dernek Bbaşkanı Gülen Yavuz Denizoğlu, yaptığı açıklamada, "Dün olduğu gibi bugün de dernek olarak duyarlılığımız devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimize yolladığımız gıda yardımında duyarlılık gösteren üyelerimiz ve yardımsever ilçe halkına teşekkür ederim. Allah’ım kınalı kuzularımızı esirgesin” dedi.