Kırıkkale 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Kırıkkale'de, 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kapalı pazar yerindeki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Ülkenin çok geniş ve verimli topraklar ile genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, "Yeni teknolojileri üreten beyne de sahibiz. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde hem Kırıkkale'de hem de Türkiye'de güzel şeyler olacak. Vatandaşlarımız burada son teknoloji ekipmanları görecekler ve inceleyecekler. Vatandaşlarımız bunlardan çok büyük fayda elde edecekler." ifadelerini kullandı.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da 2 bin 100'ü aşkın üyesiyle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptıkları bu fuarı düzenlemekten gurur ve onur duyduklarını belirtti.
Geçen yıl düzenlenen fuarı yaklaşık 18 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Varlı, "Bu yıl, 78 firma ile 25 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Şu anda burada bulunan araç, makine ve ekipmanlar en yeni teknoloji ürünü. Bunları çiftçimizle buluşturmak adına bu fuarları düzenliyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.
Stantları ziyaret eden Haktankaçmaz ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.
Fuarda sergilenen 700 bin liralık dev traktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Valilik ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün sürecek fuarda, tarım makineleri, tarımsal ürünler, yem çeşitleri ve yöresel gıda ürünleri sergileniyor.
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