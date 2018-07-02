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Kırıkkale Başsavcısı Bayrakdar görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

HSK, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı - Keskin Cezaevi'nde bulunan Alaaddin Çakıcı'nın açıklamaları üzerine hakkında resen inceleme başlatılan Bayrakdar'ın yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

Alınan bilgiye göre, HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

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