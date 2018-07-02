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Kırıkkale Başsavcısı Bayrakdar görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atadı.

KIRIKKALE, (DHA)- HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atadı. Bayrakdar’ın yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi.

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.
Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na atanmasına karar verirken yerine Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, daha sonra atama yapılacağı belirtildi.

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