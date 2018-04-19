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Kırıkkale Belediyesi artık daha hızlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

Belediye sistemlerine entegre olan mobil fatura okuma sistemiyle vatandaşlara daha hızlı hizmet sunacak.Kırıkkale Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen ‘Halk Günü’ etkinliğinin 196.’sı gerçekleşti.

Kırıkkale Belediyesi artık daha hızlı

Belediye sistemlerine entegre olan mobil fatura okuma sistemiyle vatandaşlara daha hızlı hizmet sunacak.
Kırıkkale Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen ‘Halk Günü’ etkinliğinin 196.’sı gerçekleşti. Etkinlikte vatandaşlar birebir yöneticilere sorunlarını ve taleplerini ilettiler. Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mutlu Bakır başkanlığındaki yönetici grubu ise katılımcıları dinleyerek neler yapılabileceğini görüştüler ve notlar aldılar.
Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Bakır, “Fatura endeks okumada belediye personelimiz mobil sistemleri kullanmaya başlamıştır. Bu uygulama ile endekslerin saha personeline GSM şebekesi üzerinden anlık olarak iletilmesi ile endeks okuma personelinin mesai öncesinde ve sonrasında endeksleri yüklemek ve geri yüklemek için şube müdürlüklerine gitmesine gerek kalmıyor. Hesaplama anlık olarak sistem tarafında yapılan yeni uygulamada faturalar aynı gün içinde ödenebilecek. Kare barkot eşleşmesiyle mükerrerlik ortadan kalkmış olacak. Vatandaş memnuniyeti bizim için önem arz etmektedir. Mobil Uygulama Kullanımı ile birlikte bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri kullanarak abonelerine online hizmet sunabilmektedir. Dolayısı ile Belediyemiz bilgi teknolojilerini kullanarak hizmetlerini hızlı, verimli, konforlu ve ekonomik olarak sunabilmektedir” dedi.

Kırıkkale Belediyesi artık daha hızlı

Kırıkkale Belediyesi artık daha hızlı

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