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Kırıkkale Belediyesi çocukları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun alanının açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıldı.Kırıkkale Belediyesi çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun alanının açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıldı.
Kırıkkale Belediyesi çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Geçtiğimiz sene faaliyete geçen Büyük Şehir Parkı’na her gün yeni bir etkinlik alanı kuruluyor. Bu faaliyetlerle park halkı buluşturan bir merkez olmaya başladı. Bu etkinlik alanlarından birisi de çocuklara yönelik kuruldu. Yakın dönemde oluşturulan çocuk oyun alanının açılışı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıldı. Açılışa katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Dağıtılan pamuk şekerler ve balonlar çocukların mutluluklarını katbekat artırdı. Açılış sonrası çocuklar oyun alanında eğlenirken Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, çocuklara eşlik etti.

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