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Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesince "Millet Kıraathanesi" açıldı. Kitaplar ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanede, kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor. Ücretsiz ikramlar arasında 'cup cake' de bulunuyor.

Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hüseyin Kahya Parkı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, mutlu ve memnun olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak millet kıraathanesini Kırıkkale'de de açtık" dedi.

Bunu mahallelere de yayarak devam ettireceklerini ifade eden Saygılı, "Burada vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bütün hizmetler ücretsizdir. Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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'GURUR DUYUYORUZ'

73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas da "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki vatandaşlar, kurdele keserek kıraathanenin açılışını gerçekleştirdi.

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ERDOĞAN 'KAHVESİ, KEKİ OLACAK' DEMİŞTİ

24 Haziran'daki seçimler öncesi liderler arasında en fazla tartışma konusu olan Millet Kıraathaneleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:

“İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak ruh… 24 saat açık olacak.”


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