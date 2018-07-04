Kırıkkale'de Millet Kıraathanesi'ne 'cup cake'le açılış

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hüseyin Kahya Parkı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, mutlu ve memnun olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak millet kıraathanesini Kırıkkale'de de açtık" dedi.
Bunu mahallelere de yayarak devam ettireceklerini ifade eden Saygılı, "Burada vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bütün hizmetler ücretsizdir. Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
'GURUR DUYUYORUZ'
73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas da "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki vatandaşlar, kurdele keserek kıraathanenin açılışını gerçekleştirdi.
ERDOĞAN 'KAHVESİ, KEKİ OLACAK' DEMİŞTİ
24 Haziran'daki seçimler öncesi liderler arasında en fazla tartışma konusu olan Millet Kıraathaneleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti:
“İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak, hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak ruh… 24 saat açık olacak.”
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum