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KIRIKKALE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Dün yapılan tarihi seçimde yeni sisteme göre meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri de seçildi. Resmi olmayan KIRIKKALE milletvekili seçim sonuçlarına göre hangi adaylar seçildi merak ediliyor. İşte seçilen milletvekilleri tüm listesi ve sandık sonuçları...

KIRIKKALE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi
  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bu sonuçlara göre, KIRIKKALE ilinden yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilinin partileri ve seçilen tüm milletvekilleri listesi ve sandık sonuçları haberimizde.

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti
1- Ramazan Can
MHP
1- Halil Öztürk
CHP
1- Ahmet Önal

SEÇİLEN TÜM MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ

İşte parlamentoya giren 600 milletvekiliİşte parlamentoya giren 600 milletvekili
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milletvekili seçim sonuçları sandık sonuçları kırıkkale

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