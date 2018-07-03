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Kırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

KIRIKKALE MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla İşletmesi TNT Atölyesi'nde 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen patlamanın 21.

Kırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreni

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla İşletmesi TNT Atölyesi'nde 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen patlamanın 21. yıl dönümü için tören düzenlendi. Kırıkkale'yi savaş alanına çeviren olayda hayatını kaybeden 2’si çocuk 4 kişi de gözyaşlarıyla anıldı.
MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla İşletmesi TNT Atölyesinde 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen patlamanın 21. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitlik Mezarlığındaki anma töreninde MKE Kurumu Mühimmat Fabrikası Müdür Yardımcısı Veysel Önal, Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şubesi Başkanı Zekai Tufan ve beraberindekiler aynı patlamada yaşamını yitiren MKE işçisi İsmet Altınışık’ın mezarına karanfil bıraktı ardından dua edildi.
21 YIL OLDU
3 Temmuz 1997 yılındaki patlamada 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle, o tarih de fabrika çevresinde oturan onlarca kişi yaralandı, 40 bin konut hasar gördü ve milyarlarca liralık maddi zarar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle Kırıkkaleliler, 3 gün boyunca şehir dışında konakladı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatılmış ve kurum dışı bir etki veya sabotaja dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı sonucuna varılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreniKırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreniKırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreniKırıkkale MKE patlamasının 21. yıl dönümünde anma töreni

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