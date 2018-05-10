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Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de ilk fabrikanın temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'sinde arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi AŞ'nin fabrika bloklarının temel atma töreni düzenlendi - Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz: - "Silahla anılan Kırıkkale'nin adı, Silah İhtisas OSB sayesinde hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha iyi tanınır ve bilinir hale gelecek" - Firma sahibi Abdullah Dikmen: - "13 bin metrekare arazi üzerine kurulacak firmamızın üretim tesisinde 10 yıllık öngördüğümüz 100 milyonluk bir yatırımı gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyoruz"

Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi AŞ'nin fabrika bloklarının temeli törenle atıldı.

Silah İhtisas OSB'de düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, savunma sanayisinin ülke için en önemli üretim alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Bugünün Kırıkkale tarihi için çok önemli olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Silah İhtisas OSB öncelikle bir fikir olarak ortaya atılmıştı. Daha sonra Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yaptığı arsa jestiyle, fedakarlıkla arsası temin edildi. Ardından alt yapı çalışmaları başladı. Tabii ki bazı sıkıntılar da yaşandı. Doğalgazı geldi, bütün alt yapı çalışmaları tamamlandı Allah'a şükür. Ondan sonra yatırımcı bulma noktasına geldik. Önümüzde iki yol vardı. Birincisi Türkiye'de savunma sanayisinde söz sahibi büyük bir firma gelecek buraya bir yatırım yapacak ve lokomotif olup diğer parsellere de diğer firmaları yönlendirecek. İkinci yol ise burada kurulacak bir firma burada büyüyecek, Türkiye'de ve dünyada ismini duyuracak ve böylelikle Silah İhtisas OSB'nin adını duyuracaktı. Bugün birinci yoldaki firmamız ilk kazmayı vuruyor. İnşallah kendileri burada büyüyecek. Silahla anılan Kırıkkale'nin adı, Silah İhtisas OSB sayesinde hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha iyi tanınır ve bilinir hale gelecek."

Firma sahibi Abdullah Dikmen de şirket olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir yatırım yapmak istediklerini ve devlet büyüklerinin ülke ekonomisine katkı çağrılarına sırtlarını dönmediklerini ifade etti.

Firma olarak, savunma sanayisine yönelik stratejik yivli setli ürünler üreteceklerini, böylelikle yerli ve milli vizyona önemli katkılar sağlayacaklarını aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için önem arz eden savunma sanayiyle ilgili yatırımlar yakın geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine güçlü katkılar sağlayacaktır. Böyle bir hizmette yer almanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Temelini atacağımız üretim tesisimizde gençlerimize yeni iş imkanı sunarak, gençlerimizi savunma sanayi alanında eğitimlerine destek vererek ülkemize ve ekonomimize hizmet anlayışını üst seviyelere taşıyacağız. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için 13 bin metrekare arazi üzerine kurulacak firmamızın üretim tesisinde 10 yıllık öngördüğümüz 100 milyonluk bir yatırımı gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyoruz."

Daha sonra Vali Haktankaçmaz ve diğer yetkililer aynı anda butona basarak, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikanın bloklarının temelini attı.

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