Kırıkkale’de 23 Nisan kutlamaları

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli gösterilerle kutlandı.

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Meydanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda ilkokul öğrencilerine ulusal kültüre ait çeşitli halk dansları örnekleri sunuldu. Kafkas oyunlarından, keskin halayına ve horona kadar çeşitli gösteriler düzenleyen öğrenciler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program sonrası Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı il çapında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine ödüllerini takdim etti.

Etkinlikte konuşan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan, tek ülke özelliğine sahip olan ülkemiz, gençlerimize ve çocuklarımıza yarınlarını emanet ederek onlara ne kadar değer verdiğini de ayrıca tüm dünyaya göstermiştir. Bizler tarih boyunca bağımsızlığın timsali olmuş, asla boyunduruk altına girmemiş bir milletin evlatlarıyız. Bu şanlı millet Birinci Cihan Harbinden sonra topraklarımızın istilacı güçler tarafından işgal edilmesi üzerine büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve kazandığı zaferler ile dünya tarihine şerh düşmüştür. Önce Erzurum, sonra Sivas Kongreleri ile milli birlik ve beraberliğin temelleri atılmış, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile milletimizin tek vatan, tek bayrak etrafında kenetlenerek milli benliği ve aşılmaz gücünü tüm dünyaya göstermiştir” dedi.