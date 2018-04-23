HABER

Kırıkkale’de 23 Nisan kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli gösterilerle kutlandı.Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu.

Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu çeşitli gösterilerle kutlandı.
Kırıkkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Meydanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda ilkokul öğrencilerine ulusal kültüre ait çeşitli halk dansları örnekleri sunuldu. Kafkas oyunlarından, keskin halayına ve horona kadar çeşitli gösteriler düzenleyen öğrenciler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Program sonrası Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı il çapında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine ödüllerini takdim etti.
Etkinlikte konuşan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan, tek ülke özelliğine sahip olan ülkemiz, gençlerimize ve çocuklarımıza yarınlarını emanet ederek onlara ne kadar değer verdiğini de ayrıca tüm dünyaya göstermiştir. Bizler tarih boyunca bağımsızlığın timsali olmuş, asla boyunduruk altına girmemiş bir milletin evlatlarıyız. Bu şanlı millet Birinci Cihan Harbinden sonra topraklarımızın istilacı güçler tarafından işgal edilmesi üzerine büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve kazandığı zaferler ile dünya tarihine şerh düşmüştür. Önce Erzurum, sonra Sivas Kongreleri ile milli birlik ve beraberliğin temelleri atılmış, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile milletimizin tek vatan, tek bayrak etrafında kenetlenerek milli benliği ve aşılmaz gücünü tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.