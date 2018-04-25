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Kırıkkale’de 57. Alay’a vefa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Gösterdiği kahramanlıkla Birinci Dünya Savaşı’na damga vuran 57.

Kırıkkale’de 57. Alay’a vefa yürüyüşü

Gösterdiği kahramanlıkla Birinci Dünya Savaşı’na damga vuran 57. Alay, Kırıkkale’de düzenlenen vefa yürüyüşüyle anıldı.
Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal’in eğitimini üstlendiği ve o güne değin görülmemiş bir cesaret ve taktikle savaşın seyrini değiştiren Osmanlı Ordusu kuvvetlerinden 57. Alay’ın vatan savunmasında gösterdiği fedakârlık yurt çapında düzenlenen yürüyüşlerle yaşanılanlar tekrar hatırlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün ki temellerinin atılmasında ve ulus kimliğinin yaşatılmasında büyük paya sahip olan Çanakkale Savaşı’nın kahraman alayının anıldığı yürüyüşte polisler, askerler ve gençler, o günden bugüne inançlarının eksilmediğini aksine arttığını sloganlarla dile getirdiler.
Kılınan sabah namazı sonrası Merkez Nur Camisi’nde yapılan ikramın ardından yürüyüşe başlayan katılımcılar, Hürriyet Caddesi üzerinden Zafer Caddesi’ne ve buradan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na geçtiler. Yürüyüş boyunca Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve Garnizon Komutanlığı’na bağlı askerler marşlar söylediler etkinlik meydan sonrası Kırıkkale Şehitliği’nde şehitler adına dua edilmesi sonrası son buldu.

Kırıkkale’de 57. Alay’a vefa yürüyüşü

Kırıkkale’de 57. Alay’a vefa yürüyüşü

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