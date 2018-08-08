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Kırıkkale'de anız yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Yangında, hasat yapılmış 10 bin dönüm arazideki sap ve samanlar kül oldu

Keskin ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeniyapan ve Gülkonak köyü arasında hasadı yapılmış buğday tarlalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını vatandaşların da yardımıyla 3 saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında, hasat yapılmış 10 bin dönüm arazideki sap ve samanlar kül oldu.

Öte yandan leyleklerin yangın sırasında alevlerden kaçan hayvanları avladığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
anız yangını kırıkkale leylek

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