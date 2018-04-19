Kırıkkale'de apartta yangın

Kırıkkale'de genellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı apartta çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde çoğunlukla öğrencilerin kaldığı 5 katlı apartın 4. katında yangın çıktı.
Çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları tahliye etti.
Yangın, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Kimsenin yara almadığı yangının fişi takılı unutulan ütüden çıktığı değerlendiriliyor.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum