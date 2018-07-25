HABER

Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2) CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI Balışeyh ilçesinde bağlı Aydınşıh köyünde, 3 kişinin öldüğü olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken kavganın nedeni ise ortaya çıktı.

Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Balışeyh ilçesinde bağlı Aydınşıh köyünde, 3 kişinin öldüğü olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken kavganın nedeni ise ortaya çıktı. Köyde yaşayan Lokman Sümbül nohut ekili olan tarlasında hasat yapmak için biçerdöver çağırdı. Soy ismi öğrenilemeyen Hacı isimli bir vatandaşla biçerdöver ile Lokman Sümbül'e ait tarlada çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra Lokman Sümbül ile Eray Sevindim arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavga da daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Eray Sevindim, Lokman Sümbül ile yanında bulunan İsmail Canal hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÇĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)
Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.