Kırıkkale'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda oynayan Tuğberk Baloğlu (2), beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Baloğlu, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, müdahalesinin ardından başkente sevk edildi.
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