Kırıkkale'de bayram trafiği hava ve karadan denetleniyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, kentin 43 ilin geçiş ve kavşak noktası olduğunu belirterek, "Bayram tatilinin başlamasıyla yaklaşık 100 bin taşıt kentten geçiyor. Trafiği havadan drone, karadan da ekiplerimizle denetliyoruz" dedi.
Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların araçlarıyla yola çıkmasıyla, 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de trafik yoğunlaştı. Hava Daire Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, bayram tatili nedeniyle bir gün içinde yaklaşık 100 bin aracın kentten geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Kırıkkale 43 ilin geçiş ve kavşak noktası. Özellikle Doğu ve Güney Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu'ya giden tüm araçlar buradan geçiyor. Çok yönlü trafik akımı var. Bu bayramda biz özellikle vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk etsin diye değişik tedbirlerimizi aldık. Sürücülerin dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istiyoruz. Toplamda 22 ekiple trafik tedbirleri alıyoruz. Ayrıca insansız hava aracımızla, yukarıdan trafiğin sıkışık olduğu yerlerden ihbar bize ulaşmasa dahi, meydana gelmiş kazaları görüp, müdahalede bulunuyoruz."
Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 8 yaralı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen askerimizin kimliği ismi ve memleketi belli oldu
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum